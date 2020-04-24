Роспотребнадзор призвал туляков оставаться дома в майские праздники

Это необходимо, чтобы снизить риски заражения коронавирусом и... не подхватить клещей.

В преддверии выходных, а также майских праздников Управление Роспотребнадзора по Тульской области напомнило гражданам, что для снижения распространения новой коронавирусной инфекции следует придерживаться принципа самоизоляции. Согласно указу губернатора определен список общественных мест, которые нельзя посещать (в Туле — смотрите здесь, в область — здесь).

- Вместе с тем гражданам следует помнить о дополнительных мерах поведения, направленных на профилактику инфекций, передающихся клещами. Необходимо защищать себя и своих детей от возможного контакта с ними, — сообщает Роспотребнадзор.

В качестве защиты от клещей должна применяться правильно подобранная одежда с плотными манжетами и капюшоном.

Также для защиты от клещей рекомендуются противоклещевые препараты в форме аэрозоли. Перед использованием надо обязательно изучить информацию о способе применения: не все средства можно наносить непосредственно на тело, большинство препаратов предназначены для обработки одежды.

- Напоминаем, что в целях профилактики заболеваемости различными инфекционными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, в настоящее время гражданам лучше оставаться дома, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.