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Официально: В Тульской области в 2020 году шествие «Бессмертный полк» не состоится
Фото из архива Myslo.

Официально: В Тульской области в 2020 году шествие «Бессмертный полк» не состоится

Туляков призывают присоединиться к мероприятию из дома.

9 мая 2020 года «Бессмертный полк» по всей Тульской области остается дома. Об этом Myslo сообщила координатор шествия Елена Гребнева.

- Я уверена, что Память о героях Великой Отечественной войны в наших сердцах навсегда. Сейчас нам необходимо беречь себя, родных и заботиться об окружающих. Именно 9 мая 2020 года традиционного парадного шествия гражданской инициативы не будет. Но у нас есть возможность всем вместе выразить благодарность Ветеранам Великой Отечественной войны и вспомнить о героях наших семей.

Прошу вас 9 Мая 2020 года в 11.00 с портретом или фотографией своего героя выйти на балкон или подойти к окну и СПЕТЬ ВЕТЕРАНУ песню «День Победы».

Прошу вас 9 мая заменить свою фотографию (аватарку) на фото своего героя. Если фотография не сохранилась, на помощь придет сайт гражданской инициативы, — обратилась к тулякам Елена Гребнева.

Также жителей региона просят опубликовать информацию о своих героях в соцсетях хэштегами #БессмертныйПолкДома, #МойПолкДома, #БессмертныйПолкТульскаяОбласть, #БессмертныйПолк71. Найти информацию о солдате можно на сайтах «Бессмертный полк» и «Память народа».

Также Елена Гребнева сообщила, что радиостанции FM-диапазона 9 мая присоединятся к гражданской инициативе — будут транслировать воспоминания семей и вместе читать солдатские письма.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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