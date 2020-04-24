28 антикризисных карточек для граждан, предпринимателей и регионов. План правительства РФ
Опубликован план Правительства РФ по преодолению экономических последствий коронавирусной инфекции.
В карточках прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.
22 апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах поддержки.
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