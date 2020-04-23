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В Туле самый низкий уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями

В Туле самый низкий уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями

На улицах города по-прежнему много людей. Такие данные предоставил «Яндекс».

По состоянию на 9.50 в Туле индекс самоизоляции граждан составляет 2,4 балла. Это самый низкий показатель по сравнению с соседними областями. Так, например, в Рязани 3,5, в Липецке, Орле и Калуге 2,7, в Москве — 3,3.

К слову, по данным «Яндекса» самый высокий уровень самоизоляции туляков был зафиксирован 5 и 19 апреля — по 3,7 балла.

 

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Сюжет: Коронавирус
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