В Туле самый низкий уровень самоизоляции по сравнению с соседними областями

По состоянию на 9.50 в Туле индекс самоизоляции граждан составляет 2,4 балла. Это самый низкий показатель по сравнению с соседними областями. Так, например, в Рязани 3,5, в Липецке, Орле и Калуге 2,7, в Москве — 3,3.

К слову, по данным «Яндекса» самый высокий уровень самоизоляции туляков был зафиксирован 5 и 19 апреля — по 3,7 балла.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.