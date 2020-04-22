Электроэнергии в домах Криволучья не было из-за вмешательства посторонних лиц

Фото из архива Myslo.

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе Тульских городских электрических сетей.

В тульском Криволучье электроснабжение восстановлено с применением резервных схем. Как сообщает пресс-служба ТГЭС, в данный момент три бригады (15 человек, 4 ед. техники) ведут ремонтно-восстановительные работы на основных кабельных линиях.

– Вмешательство посторонних лиц вызвало технологические нарушения на кабельных линиях, что привело к частичному ограничению электроснабжения потребителей в ряде домов Криволучья, — говорится в сообщении.

Отмечается, что социально значимые объекты находятся под особым контролем.

Ранее Myslo сообщал, что света не было в домах на улицах М. Мазая, Чаплыгина, Металлургов.