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Электроэнергии в домах Криволучья не было из-за вмешательства посторонних лиц
Фото из архива Myslo.

Электроэнергии в домах Криволучья не было из-за вмешательства посторонних лиц

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе Тульских городских электрических сетей.

В тульском Криволучье электроснабжение восстановлено с применением резервных схем. Как сообщает пресс-служба ТГЭС, в данный момент три бригады (15 человек, 4 ед. техники) ведут ремонтно-восстановительные работы на основных кабельных линиях. 

– Вмешательство посторонних лиц вызвало технологические нарушения на кабельных линиях, что привело к частичному ограничению электроснабжения потребителей в ряде домов Криволучья, — говорится в сообщении.

Отмечается, что социально значимые объекты находятся под особым контролем.

Ранее Myslo сообщал, что света не было в домах на улицах М. Мазая, Чаплыгина, Металлургов. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:35 +4
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