Глава тульского Роспотребнадзора: «Маска – эффективный способ не раздать вокруг себя инфекцию»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В здании правительства на брифинге по поводу текущей эпидобстановки в регионе глава Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев рассказал, какие меры сам принимает для того, чтобы не заболеть новой коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что ходит в медицинской маске, работает тоже в ней. Обратил внимание, что любые совещания в здании правительства также проходят в масках.

– Маска — один из самых эффективных способов не раздать вокруг себя инфекцию, — заявил глава Роспотребнадзора.

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