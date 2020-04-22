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Глава тульского Роспотребнадзора: «Маска – эффективный способ не раздать вокруг себя инфекцию»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава тульского Роспотребнадзора: «Маска – эффективный способ не раздать вокруг себя инфекцию»

Такое мнение высказал Александр Ломовцев.

В здании правительства на брифинге по поводу текущей эпидобстановки в регионе глава Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев рассказал, какие меры сам принимает для того, чтобы не заболеть новой коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что ходит в медицинской маске, работает тоже в ней. Обратил внимание, что любые совещания в здании правительства также проходят в масках.

– Маска — один из самых эффективных способов не раздать вокруг себя инфекцию, — заявил глава Роспотребнадзора.

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