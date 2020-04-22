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В Тульской области на коронавирус обследовано более 17 тысяч человек. Хватает ли тестов?

В Тульской области на коронавирус обследовано более 17 тысяч человек. Хватает ли тестов?

Об этом на брифинге рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

Сегодня, 22 апреля, глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев на брифинге ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

По его словам, количество лабораторных исследований в области увеличивается, на сегодняшний день обследовано более 17 тысяч человек. Из них выявлено 436 заболевших.

К этой цифре плюсуем контакты этих людей — итого на карантине сейчас в регионе находятся 1133 человека.

По словам Ломовцева, в регионе достаточно тестов, работа по выявлению заболевших продолжается. В наличии имеется порядка 9 тысяч тест-систем на коронавирус, дефицита нет.

Совместно с другими ведомствами Роспотребнадзор продолжает контролировать выполнение санитарных мер на работающих предприятиях, их более 1800. За весь период проведено порядка 230 проверок.

Александр Ломовцев подчеркнул, что число заболевших увеличивается, возможность заражения велика. В связи с этим он еще раз призвал всех жителей строго соблюдать правила гигиены и максимально сокращать личные контакты.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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