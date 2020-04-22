В тульском Роспотребнадзоре рассказали, с какого дня считается карантин при коронавирусе

Фото из архива Myslo.

Глава ведомства Александр Ломовцев на брифинге ответил на актуальные вопросы туляков про соблюдение самоизоляции и карантина.

22 апреля глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев провел брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Он пояснил, как считать 14 дней обязательной изоляции при контакте гражданина с заразившимся коронавирусом. И отметил при этом, что самоизоляция и обязательная изоляция, то есть карантин, – разные вещи.

– Мы выявляем круг контактов для каждого заразившегося коронавирусом. Всем контактировавшим гражданам выдаем предписание на соблюдение 14-дневного карантина. Дата отсчета его начинается с момента подтверждения у заболевшего инфекции, а не с даты контакта. За время карантина у гражданина берут два раза тест на коронавирус – в первый день, когда выдается предписание, и на 10-11-й, то есть в конце инкубационного периода. Срок готовности анализов не более двух суток.

Александр Ломовцев напомнил, что соблюдение обязательной изоляции контролируют полицейские. За нарушение карантина грозит административный штраф (от 15 тыс. руб.).