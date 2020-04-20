Фото из архива Myslo.

Согласно данным «Яндекса», на улицах находится очень много людей.

В Туле снова зафиксирован низкий уровень самоизоляции граждан. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса». На 12.20 этот показатель составлял 2,1 балла. Это значит, что на улицах областного центра находилось много людей.

Ближайшие к нам регионы тоже показывают низкий уровень самоизоляции. В Калужской области, к примеру, этот показатель составил 2,5. В Орловской и Рязанской областях, как и у нас, — 2,1. Лучше всех показывает себя Московский регион, там индекс самоизоляции составляет 3,1 балла.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь

На сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 309 случаев коронавируса. За сутки в регионе выявили 22 новых случая заражения.

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