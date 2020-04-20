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Какие организации в Тульской области будут работать на этой неделе, а какие закрыты: карточки

Какие организации в Тульской области будут работать на этой неделе, а какие закрыты: карточки

Всё о работе хозяйствующих субъектов на территории региона до 26 апреля.

Внесены изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». До 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, ТРЦ, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. Магазины розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов. Эта мера не распространяется на продовольственные магазины. Работа МФЦ приостановлена.

Что открыто, что закрыто в Тульской области, смотрите в карточках.

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Что работает в Тульской области до 26 апреля, Фото: 2
Что работает в Тульской области до 26 апреля, Фото: 3
Что работает в Тульской области до 26 апреля, Фото: 4
Что работает в Тульской области до 26 апреля, Фото: 5
Что работает в Тульской области до 26 апреля, Фото: 6
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