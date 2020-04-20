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В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса

Таким образом число заболевших увеличилось до 309.

Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 22 новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у жителей Тулы, Новомосковска, Щекинского, Узловского, Веневского и Ясногорского районов. Из них 13 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.

 

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.

Сюжет: Коронавирус
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