В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 22 новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у жителей Тулы, Новомосковска, Щекинского, Узловского, Веневского и Ясногорского районов. Из них 13 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.