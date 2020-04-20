Терапия Ваныкинской больницы в Туле закрыта на карантин: у пациента обнаружили коронавирус

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В отделении проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений.

Терапевтическое отделение Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина временно закрыто на карантин в связи с выявлением COVID-положительного пациента.

В минздраве сообщили, что у контактировавших с этим пациентом сотрудников взяты анализы на коронавирус, сотрудники находятся дома и на рабочем месте — для оказания помощи пациентам — до получения результатов обследования.

Пациент при поступлении был изолирован в отдельной палате, с другими больными не контактировал.

Терапевтическое отделение возобновит работу после выписки пациентов и получения отрицательных результатов всех сотрудников.