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Терапия Ваныкинской больницы в Туле закрыта на карантин: у пациента обнаружили коронавирус
Фото yandex.ru.

Терапия Ваныкинской больницы в Туле закрыта на карантин: у пациента обнаружили коронавирус

В отделении проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений.

Терапевтическое отделение Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина временно закрыто на карантин в связи с выявлением COVID-положительного пациента. 
 
В минздраве сообщили, что у контактировавших с этим пациентом сотрудников взяты анализы на коронавирус, сотрудники находятся дома и на рабочем месте — для оказания помощи пациентам — до получения результатов обследования.
 
Пациент при поступлении был изолирован в отдельной палате, с другими больными не контактировал.
 
Терапевтическое отделение возобновит работу после выписки пациентов и получения отрицательных результатов всех сотрудников.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:40 +2
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