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В Тульской области еще пять человек вылечились от коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области еще пять человек вылечились от коронавируса

Они проходили лечение на дому.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пятеро жителей д. Ямны Большой Тулы и п. Рождествено Заокского района выздоровели от COVID-19. Заболевание у пациентов протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.

Ранее в интервью Myslo один из вылечившихся от коронавируса туляков рассказал, как у него протекала эта болезнь. Подробнее можно прочитать здесь.

 

Напомним, на сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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