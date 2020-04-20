В Тульской области еще пять человек вылечились от коронавируса

Фото из архива Myslo.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пятеро жителей д. Ямны Большой Тулы и п. Рождествено Заокского района выздоровели от COVID-19. Заболевание у пациентов протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.

Ранее в интервью Myslo один из вылечившихся от коронавируса туляков рассказал, как у него протекала эта болезнь. Подробнее можно прочитать здесь.

Напомним, на сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.