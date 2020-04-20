Фото из архива Myslo.
В Тульской области еще пять человек вылечились от коронавируса
Они проходили лечение на дому.
Как сообщает региональный оперативный штаб, пятеро жителей д. Ямны Большой Тулы и п. Рождествено Заокского района выздоровели от COVID-19. Заболевание у пациентов протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.
Ранее в интервью Myslo один из вылечившихся от коронавируса туляков рассказал, как у него протекала эта болезнь. Подробнее можно прочитать здесь.
Напомним, на сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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