В Центральной России приход настоящего весеннего тепла снова откладывается

Фото из архива Myslo.

В Центральной России снова откладывается приход весеннего тепла. В предпоследнюю неделю апреля ожидаются заморозки, мокрый снег и дождь.

Так, в Тульской области всю неделю будет довольно прохладно. В дневные часы воздух прогреется до +7...+9°С. По ночам ожидаются заморозки до -1°С. В среду и в субботу возможен мокрый снег, а в четверг — дождь.

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление наступит к выходным. 25 апреля днем ожидается до +13°С, 26 апреля — +11°С.