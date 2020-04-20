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В Центральной России приход настоящего весеннего тепла снова откладывается
Фото из архива Myslo.

В Центральной России приход настоящего весеннего тепла снова откладывается

Опять ожидаются дожди, заморозки и мокрый снег.

В Центральной России снова откладывается приход весеннего тепла. В предпоследнюю неделю апреля ожидаются заморозки, мокрый снег и дождь.

Так, в Тульской области всю неделю будет довольно прохладно. В дневные часы воздух прогреется до +7...+9°С. По ночам ожидаются заморозки до -1°С. В среду и в субботу возможен мокрый снег, а в четверг — дождь.

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление наступит к выходным. 25 апреля днем ожидается до +13°С, 26 апреля — +11°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:45 +4
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