В Тульской области людей штрафуют за посещение кладбищ

Так, в Суворовском районном суде уже рассмотрели 8 дел об административных правонарушениях в отношении местных жителей, которые в период с 14 по 17 апреля нарушили запрет на посещение кладбищ. Их привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Так, 17 апреля гражданин Кузнецов находился на территории кладбища у станции Збродово в Суворове. На судебном заседании он признал вину и объяснил, что не знал о запрете и поэтому пришел привести в порядок могилу своих родственников. Суд оштрафовал мужчину на 1200 рублей.

«17 апреля рассмотрено еще 5 аналогичных дел об административном правонарушении в отношении Баниной Г. М. , Юлина А. Ю. , Фатьяновой Н. М. , Гайдаржи В. К. , Борисова А. Б. , которые 17.04.2020 г. также находились на территории кладбища Суворовского района с целью посещения могил своих родственников», — сообщили в Управлении судебного департамента в Тульской области.

Всего на данный момент к ответственности в районе привлечены 8 человек. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.