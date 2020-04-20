В Тульской области людей штрафуют за посещение кладбищ
Им вменяют нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности в период распространения коронавирусной инфекции.
Так, в Суворовском районном суде уже рассмотрели 8 дел об административных правонарушениях в отношении местных жителей, которые в период с 14 по 17 апреля нарушили запрет на посещение кладбищ. Их привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).
Так, 17 апреля гражданин Кузнецов находился на территории кладбища у станции Збродово в Суворове. На судебном заседании он признал вину и объяснил, что не знал о запрете и поэтому пришел привести в порядок могилу своих родственников. Суд оштрафовал мужчину на 1200 рублей.
«17 апреля рассмотрено еще 5 аналогичных дел об административном правонарушении в отношении
Баниной Г. М., Юлина А. Ю., Фатьяновой Н. М., Гайдаржи В. К., Борисова А. Б., которые 17.04.2020 г. также находились на территории кладбища Суворовского района с целью посещения могил своих родственников», — сообщили в Управлении судебного департамента в Тульской области.
Всего на данный момент к ответственности в районе привлечены 8 человек. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
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