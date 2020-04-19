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Пасхальные богослужения на территории Тульской области провели без происшествий
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пасхальные богослужения на территории Тульской области провели без происшествий

В этом году праздник проходил без прихожан в церквях и храмах.

19 апреля православные христиане отмечают один из главных праздников — Светлое Христово Воскресение (Пасху).
 
Напомним, в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона и Определения Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия с 15 по 30 апреля богослужения в храмах совершаются только при участии клира и сотрудников храма. Освящение пасхальной снеди на территории и в зданиях храмов также запрещены.
 
«К сожалению, в этом году Пасхальные богослужения в храмах и церквях Тульской области прошли без прихожан. Несмотря на это еще до праздника во всех 154 религиозных объектах инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы провели мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Во время богослужений происшествий не допущено.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:11 +2
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