Судебные приставы помогли тулякам получить зарплату в ликвидированной организации

Изображение NomeVisualizzato с сайта Pixabay

В Тульской области судебным приставам удалось взыскать задолженность по заработной плате с предприятия, которое прекратило свою деятельность. Исполнительное производство в отношении ресурсоснабжающей организации находилось на исполнении в отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов. Предприятие было должно двум сотрудникам 60 тысяч рублей.

«Несмотря на то что предприятие полностью прекратило деятельность, судебному приставу удалось установить лицевой счет, по которому проходили финансовые операции предприятия в период работы», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

После наложения взыскания на находящиеся на счете деньги задолженность была полностью погашена. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.