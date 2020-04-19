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Судебные приставы помогли тулякам получить зарплату в ликвидированной организации
Ресурсоснабжающее предприятие задолжало деньги своим бывшим сотрудникам.
В Тульской области судебным приставам удалось взыскать задолженность по заработной плате с предприятия, которое прекратило свою деятельность. Исполнительное производство в отношении ресурсоснабжающей организации находилось на исполнении в отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов. Предприятие было должно двум сотрудникам 60 тысяч рублей.
«Несмотря на то что предприятие полностью прекратило деятельность, судебному приставу удалось установить лицевой счет, по которому проходили финансовые операции предприятия в период работы», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
После наложения взыскания на находящиеся на счете деньги задолженность была полностью погашена. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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