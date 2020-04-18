В центре Тулы на трёх улицах нет холодной воды

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Туле отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Пирогова, д. 6-54, 3-37, ул. Советская, д. 86, ул. Гоголевская, д. 28.

Это связано с проведением специалистами «Тулагорводоканала» аварийно-восстановительных работ. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.