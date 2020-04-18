новости
новости
Регистрация
В центре Тулы на трёх улицах нет холодной воды

В центре Тулы на трёх улицах нет холодной воды

Сотрудники «Тулагорводоканала» проводят аварийно-восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Туле отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Пирогова, д. 6-54, 3-37, ул. Советская, д. 86, ул. Гоголевская, д. 28.

Это связано с проведением специалистами «Тулагорводоканала» аварийно-восстановительных работ. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыаварийно-восстановительные работынет холодной водыотключена водаТулагорводоканал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как выглядит закрытый Пролетарский парк: фото и видео
Как выглядит закрытый Пролетарский парк: фото и видео
В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус
В Туле скончались две пациентки с подозрением на коронавирус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.