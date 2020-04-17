Налоговая служба отсрочила выплаты налогов и подачу деклараций для бизнеса

Фото из архива Myslo.

На странице сайта «Меры поддержки бизнеса» опубликована подробная таблица изменения сроков представления деклараций и уплаты налогов (взносов). Таблицу можно посмотреть здесь.

Таблица отражает новые сроки для сдачи отчетности, а для пострадавшего малого бизнеса — еще и сроки уплаты налогов. В таблице информация приведена в разрезе каждого налога как за 2019 год, так и за отчетные периоды текущего.

Так, к примеру, отчетность за первый квартал 2020 года перенесли на три месяца, то есть отсрочка дается до 28 августа 2020 года.

ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской Федерации реализовали меры поддержки налогоплательщиков на время снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также на сайте ФНС России размещен интерактивный сервис — «Перечень лиц, на которых распространяется действие моратория на банкротство». Сервис позволяет получать информацию о лицах, отнесенных к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях коронавирусной инфекции.