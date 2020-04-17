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Работающим гражданам 65+ на самоизоляции оформят еще один больничный
Фото из архива Myslo.

Работающим гражданам 65+ на самоизоляции оформят еще один больничный

Об этом сообщили в Тульском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

16 апреля 2020 года Правительство РФ внесло изменение во «Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

В связи с карантином правительство продлило срок оформления больничных листов работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, которым был оформлен больничный на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года. 

Согласно изменениям, таким гражданам оформят еще один больничный на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 г. 

То есть для тех, кто находится дома на самоизоляции (карантине), будет оформлен второй больничный лист с 20 по 30 апреля 2020 года. И к ним присоединятся работающие граждане возраста 65 лет и старше, которые приобретают право на больничные листы в связи с продлением режима самоизоляции с 20 по 30 апреля с датой рождения 20 апреля 1955 года и ранее.

Работодатели должны направить в ФСС реестры указанных граждан раздельно за каждый период: соответственно с 6 по 19 апреля 2020 года — первый реестр, а дата формирования второго – с 20 апреля по 30 апреля 2020 года.

Сюжет: Коронавирус
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