Как выбрать и купить мясо на рынке не выходя из дома?

Фермерский рынок «Привозъ» запустил сервис онлайн-заказов и доставку продуктов на дом. Рассказываем, как это работает.

На фермерском рынке «Привозъ», кстати, лучшем розничном рынке России по версии Минпром­торга по итогам 2019 года, уже две недели работает доставка продуктов на дом.

– Для заказа продуктов мы создали специальный сайт, – рассказывает одна из основателей тульского «Привоза» Алина Чистякова. – Ежедневно обновляем информацию о продукции, добавляем актуальные фотографии, потому что на нашем рынке представлено много фермерских и крестьянских хозяйств, производителей, у них огромный ассортимент. И весь этот ассортимент доступен для онлайн-заказа.

Сайт для онлайн-заказа очень прост и понятен. Даже для тех, кто будет впервые делать заказ через интернет.

Каждая торговая точка на рынке имеет свой номер. И если вы уже постоянный покупатель рынка «Привозъ», знаете и любите продукцию того или иного фермера или поставщика, по этому номеру вы легко сможете найти на сайте весь его ассортимент.

Если вы не знаете номер любимого поставщика, то оператор службы доставки с удовольствием вам его подскажет.

Даже если вы просто объясните, что торговая точка расположена «где-то в середине справа от входа», оператор может, включив функцию face-time, виртуально вместе с вами дойти до нужного вам продавца.

Отлично работает поиск по группам товаров. Например, в разделе СЫРЫ собрана вся сырная продукция поставщиков «Привоза».

И да! Выбор таких сложных для онлайн-покупок продуктов, как мясо, можно сделать в режиме реального времени с помощью функции face-time. Любой кусочек вам покажут со всех сторон, если надо – нарубят тут же и упакуют.

– Мы не стали прибегать к услугам сторонних служб доставки, так как считаем, что это обезличивает доставку, это просто передаточное звено, функция. Мы дорожим каждым клиентом, с уважением и почтением относимся к своим покупателям, поэтому выбрали индивидуальный подход к каждому. Мы создаем клиентскую базу по вашим звонкам и заказам и уже знаем все ваши предпочтения и вкусы, куда и в какое время нужно доставлять продукты. Это сильно упрощает нашу работу и повышает комфорт для покупателей, – говорит Алина Чистякова.

В отделе доставки рынка «Привозъ» работают два очень симпатичных молодых человека с приятными улыбками. Один формирует заказы, другой – курьер – развозит заказы по адресам. Все работают в полном соответствии с требованиями санэпиднадзора – в масках, перчатках, с использованием дезинфицирующих средств.

Служба доставки работает ежедневно с 9.00 до 19.00. В основном все заказы доставляют по адресам в течение часа. Радиус доставки – 10 км, то есть фактически вся Тула. Выходной – первый понедельник каждого месяца. 19 апреля, на Пасху, рынок и доставка работать не будут.

Кстати, на «Привозе» продают очень вкусные и красивые куличи.

На рынке есть пивные лавки. И можно заказать доставку алкогольной продукции на дом. Правда, при этом покупатель должен предоставить курьеру документ, подтверждающий возраст.

Оплата заказа производится наличными курьеру – и только после того, как вы проверите состав и качество привезенного набора продуктов. Если вдруг вам не понравилось, например, яблоко из заказанного килограмма, вы можете вернуть этот товар. Но весь килограмм – перевес курьер не делает. Если вдруг у вас не хватит наличных расплатиться с курьером, вам обязательно предложат альтернативный вариант.

– Мы собираем заказы от 1000 рублей. Доставка и сбор заказа обойдется в 10% от стоимости заказа, но не менее 150 рублей, – пояснила Алина Чистякова. – А если заказ свыше 3000 рублей, то вместе с заказом мы вручаем клиенту карту «Привоза», по которой можно получить скидки, подарки, участвовать в лотереях и розыгрышах.

Напомним еще, что с 17 апреля все поставщики рынка «Привозъ» присоединились к проекту «Единая дисконтная карта «Забота» и предоставляют владельцам этой социальной карты скидки при покупке продуктов.

Андрей Перевалов, руководитель службы доставки рынка «Привозъ», работает в сфере розничной торговли давно, но доставка для него – новое направление:

– Мы изучили лучшие российские и мировые практики по сервисам доставки, постарались сделать дружелюбным и комфортным свой собственный сервис. Попробуйте – вам понравится!

P. S. Я попробовала. Понравилось всё. Легко заказать, приятно общаться, быстро получить заказ и радоваться качественным свежим продуктам – всё это служба доставки фермерского рынка «Привозъ».

P. S. Р. S. Напомним, что фермерский рынок «Привозъ» открылся 25 августа 2018 года и сразу стал любимым местом шопинга туляков. В феврале 2019 года рынок расширился – открылся второй корпус «Привоза».



