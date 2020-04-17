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Двоих жителей Суворова оштрафовали за посещение кладбища

Двоих жителей Суворова оштрафовали за посещение кладбища

Мужчины нарушили правила поведения во время режима повышенной готовности.

Суворовский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении двух мужчин. Они обвинялись по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС).

Суд установил, что 16 апреля один из мужчин находился на территории кладбища, расположенного около ст. Збродово, хотя сейчас это запрещено. В суде житель Суворова пояснил, что он устанавливал памятник, об указе губернатора слышал, но не думал, что это распространяется на данные виды работ.

Второй нарушитель тоже находился в этот день на указанном кладбище. В суде он заявил, что убирал могилы своих родителей, а о запрете на посещение кладбищ не знал.

Оба нарушителя теперь выплатят штраф по 1200 рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:07 −8
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