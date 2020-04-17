Туляк получил два года «строгача» за удар сотруднику полиции по голове

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В Алексине Тульской области суд вынес приговор местному ранее судимому жителю. 44-летнего туляка признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Преступление было совершено 7 января 2020 года, когда мужчину доставляли в алексинскую полицию за административное правонарушение. Он ударил полицейского кулаком по голове, причинив стражу порядка физическую боль и повреждение в виде ссадины.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.