«Мир! Дружба! Жвачка!»: В России состоится премьера сериала, снятого в Туле

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23 апреля в России состоится премьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка» — истории про взросление в 90-е. Натурные съемки проходили в Туле — родном городе режиссера-постановщика картины Ильи Аксенова.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — драматический сериал, в котором глазами подростков показана такая разная и бурная жизнь 90-х, особенного времени, когда казалось, что можно было всё.

Местом для съемок сериала Тула была выбрана не случайно. По словам продюсеров, в городе сохранилась особая атмосфера и дух 90-х. Съемки сериала наделали немало шума и проходили в разных локациях. На улицах Горького, Кирова, Пузакова и Куркова, на рынке в Киреевске (там снималась одна из самых «боевиковых» сцен), под мостом у Горячки, в парке Центральный и в Криволучье. В качестве массовки в сериале приняли участие и обычные жители города, которых костюмеры и гримеры перевоплотили в персонажей 90-х.

Многие локации связаны с детством режиссера-постановщика сериала Ильи Аксенова.

- Пилотную серию мы снимали на крыше дома, в котором я жил в 1993 году, как раз в то время, когда происходит действие сериала. По сценарию машину угоняют практически напротив «моего» подъезда на Максима Горького. Когда мы через год вернулись снимать весь сезон, мы переместились на соседнюю улицу — на улицу Пузакова, потому что на «моей» крыше шел ремонт. Под мостом снимали у Горячки. Я помню, что в это озеро сбрасывали отходы, и оно не мерзло зимой, к тому же всегда дымилось как в ужастиках. Остальные районы собирали по памяти, — рассказал Илья Аксенов.

Действия сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» разворачиваются в 1993 году. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика, которого сыграл Юрий Борисов. А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и друзей Вовки и Илюши. Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять, наконец, — кто он? Понятно только одно — жизнь уже не будет такой как прежде. Ни для самого Саньки, ни для всей России.

Антон Щукин, автор и продюсер сериала:

- 10 лет назад мы придумали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» — историю про детство в девяностые. Быть ребёнком во время чумы, быть ребёнком во время войны, быть ребёнком в жуткие девяностые — про это наш сериал. Через розовые очки детства зритель увидит время девяностых. Все авторы сериала были подростками в это время, и образы писали с коллективного «я». Каждый поделился своими историями из детства. Я ненавижу девяностые, я не испытываю романтической ностальгии по этому времени. Девяностые оставили шрам на всю страну, в этом отпечатке наша любовь к силе, желание урвать кусок, готовность оправдать свои нечестные поступки.

Смотрите «Мир! Дружба! Жвачка!» с 23 апреля на одной из видеоплатформ.

Напомним, в сентябре 2018 года съемки пилотной серии сериала проходили в тульском Заречье — во дворе дома № 33 по ул. Максима Горького. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье здесь.