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В Туле из-за коронавируса сократят количество единиц общественного транспорта
Фото из архива MySlo

В Туле из-за коронавируса сократят количество единиц общественного транспорта

По данным профильного управления городской администрации, пассажиропоток снизился более чем на 50%.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и минимизации поездок граждан работа муниципального пассажирского транспорта Тулы будет скорректирована.

По последним данным, в будние дни пассажиропоток сократился в среднем на 62%, в выходные – на 51%. 

С 17 апреля на время действия режима повышенной готовности количество работающего транспорта на улицах города с 10.00 до 16.00, а также с 20.00 до 21.00 будет сокращено с учетом возможности соблюдения социальной дистанции.

В часы пик – с 5.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00 на линию будут выходить все автобусы, троллейбусы и трамваи. Актуальные расписания движения транспорта будут опубликованы дополнительно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −14
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