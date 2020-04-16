В Тульской области из-за коронавируса могут ввести электронные пропуска

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация остается непростой, поэтому предусмотрены дополнительные меры.

– С 17 апреля каждый, кто въезжает в регион, будет обязан самоизолироваться на две недели. Новая мера касается не только гостей, но и самих жителей. Это необходимо для снижения риска завоза инфекции.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, что с 8.00 17 апреля на границах Тульской области будут организованы круглосуточные посты. Полицейские будут вести учет граждан, въезжающих в регион, интересоваться целью визита, местом их пребывания и выдавать предписания о необходимости самоизоляции. Сергей Галкин отметил, что при необходимости количество постов может быть увеличено.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник добавил, что на этих участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, а так же дополнительное освещение. Кроме того, на этих участках возможны пробки.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярослав Раков сообщил, что колл-центр правительства готов к обработке звонков от жителей, вернувшихся в регион.

Приезжие должны сообщить о своем прибытии и месте пребывания по телефону: 8(800)200-71-02 и уйти на двухнедельную самоизоляцию. Уже поступило 53 таких звонка.

– Почти половина случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе – завозные. Дополнительные ограничения, которые мы вводим, безусловно, создадут неудобства для наших граждан. Но это продиктовано одной целью – снизить риск распространения инфекции и защитить здоровье людей. Надеюсь, что все отнесутся к этому с пониманием, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона дал поручение Ярославу Ракову проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.