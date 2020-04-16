новости
новости
Регистрация
В Тульской области из-за коронавируса могут ввести электронные пропуска
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области из-за коронавируса могут ввести электронные пропуска

Алексей Дюмин провел совещание по дополнительным ограничениям, введенным в регионе.

Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация остается непростой, поэтому предусмотрены дополнительные меры.

– С 17 апреля каждый, кто въезжает в регион, будет обязан самоизолироваться на две недели. Новая мера касается не только гостей, но и самих жителей. Это необходимо для снижения риска завоза инфекции.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, что с 8.00 17 апреля на границах Тульской области будут организованы круглосуточные посты. Полицейские будут вести учет граждан, въезжающих в регион, интересоваться целью визита, местом их пребывания и выдавать предписания о необходимости самоизоляции. Сергей Галкин отметил, что при необходимости количество постов может быть увеличено.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник добавил, что на этих участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, а так же дополнительное освещение. Кроме того, на этих участках возможны пробки.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярослав Раков сообщил, что колл-центр правительства готов к обработке звонков от жителей, вернувшихся в регион.

Приезжие должны сообщить о своем прибытии и месте пребывания по телефону: 8(800)200-71-02 и уйти на двухнедельную самоизоляцию. Уже поступило 53 таких звонка.

– Почти половина случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе – завозные. Дополнительные ограничения, которые мы вводим, безусловно, создадут неудобства для наших граждан. Но это продиктовано одной целью – снизить риск распространения инфекции и защитить здоровье людей. Надеюсь, что все отнесутся к этому с пониманием, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона дал поручение Ярославу Ракову проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Сюжет: Коронавирус
Пульмонология тульской ГБ №10 открыта после карантина: сотрудники и пациенты находились там две недели
Жизнь Тулы и области
Пульмонология тульской ГБ №10 открыта после карантина: сотрудники и пациенты находились там две недели
сегодня, в 17:25, 20 1744 6
Сотрудница Щекинской стоматологии подхватила коронавирус: отделение закрыто на карантин
Жизнь Тулы и области
Сотрудница Щекинской стоматологии подхватила коронавирус: отделение закрыто на карантин
сегодня, в 17:15, 33 5616 1
В каких городах и районах Тульской области есть коронавирус: карта
Жизнь Тулы и области
В каких городах и районах Тульской области есть коронавирус: карта
сегодня, в 16:34, 19 5526 2
Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу
Жизнь Тулы и области
Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу
сегодня, в 15:38, 56 3365 10
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:40 −12
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиограничения из-за коронавирусапредупреждение распространения коронавирусасовещание в правительстве
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Мир! Дружба! Жвачка!»: В России состоится премьера сериала, снятого в Туле
«Мир! Дружба! Жвачка!»: В России состоится премьера сериала, снятого в Туле
В Туле ликвидировано отделение МРЭО № 3
В Туле ликвидировано отделение МРЭО № 3
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.