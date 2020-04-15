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Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта на 15 апреля

Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта на 15 апреля

Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 130 случаев коронавируса.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19. 

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 130 случаев COVID-19. Статистика такова:

  • Алексин — 5,
  • Донской — 5,
  • Ефремовский район — 4,
  • Заокский район — 14,
  • Кимовск — 2,
  • Куркинский район — 2,
  • Новомосковск — 4,
  • Богородицкий район — 5,
  • Тепло-Огаревский район — 16,
  • Суворов — 5,
  • Узловая — 1,
  • Тула — 48,
  • Ясногорск — 1,
  • Щекинский район — 6,
  • Киреевский район — 2,
  • Венев — 6,
  • Белев — 4.

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