Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта на 15 апреля

Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 130 случаев коронавируса.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 130 случаев COVID-19. Статистика такова: