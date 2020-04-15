Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта на 15 апреля
Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 130 случаев коронавируса.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден covid-19.
Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 130 случаев COVID-19. Статистика такова:
- Алексин — 5,
- Донской — 5,
- Ефремовский район — 4,
- Заокский район — 14,
- Кимовск — 2,
- Куркинский район — 2,
- Новомосковск — 4,
- Богородицкий район — 5,
- Тепло-Огаревский район — 16,
- Суворов — 5,
- Узловая — 1,
- Тула — 48,
- Ясногорск — 1,
- Щекинский район — 6,
- Киреевский район — 2,
- Венев — 6,
- Белев — 4.
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