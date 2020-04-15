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Глава тульского Роспотребнадзора: «Сегодня нельзя с уверенностью говорить, что никто из окружающих не инфицирован»

Глава тульского Роспотребнадзора: «Сегодня нельзя с уверенностью говорить, что никто из окружающих не инфицирован»

На сегодняшний день в Тульской области лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев. Он отметил, что у большинства заболевание протекает бессимптомно.

Руководитель регионального Роспотребнадзора уточнил, что на данный момент на карантине находятся 735 человек.

- С начала проведения тестирования обследовано около 12 000 человек. Наши лаборатории готовы выполнять до 1000 исследований в сутки. Тест-систем достаточно, — рассказал Александр Ломовцев. — Я хочу призвать туляков к самоизоляции и использованию средств индивидуальной защиты. Практика показывает, что все это позволяет изменить эпидемиологическую ситуацию. О том, что никто из окружающих не инфицирован, сегодня говорить, к сожалению, нельзя.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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