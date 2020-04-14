Массовая гибель птиц в Новомосковске: Трупы погибших голубей отправили на исследования

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск".

Ранее жители Новомосковска сообщали о массовой гибели голубей. Речь шла о нескольких десятках погибших птиц в разных районах города.

Комитет по ветеринарии Тульской области прокомментировал происшествие:

- Ветеринарными специалистами государственного учреждения Тульской области «Новомосковское межрайонное объединение ветеринарии» 13 апреля 2020 года был осуществлен выезд с целью проведения обследования территории Советской площади и прилегающей территории магазина «Спар», остановки п. 26 Шахта г. Новомосковска.

В результате обследования установлено наличие трех трупов голубей на Советской площади. В п. 26 Шахта трупов птиц не обнаружено, — рассказали Myslo в ведомстве.

Сообщается, что трупы голубей направлены в Щекинское межрайонное объединение ветеринарии для исследования на грипп птиц.