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Массовая гибель птиц в Новомосковске: Трупы погибших голубей отправили на исследования
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск".

Массовая гибель птиц в Новомосковске: Трупы погибших голубей отправили на исследования

Ветеринары определят причину смерти птиц.

Ранее жители Новомосковска сообщали о массовой гибели голубей. Речь шла о нескольких десятках погибших птиц в разных районах города.

Комитет по ветеринарии Тульской области прокомментировал происшествие:

- Ветеринарными специалистами государственного учреждения Тульской области «Новомосковское межрайонное объединение ветеринарии» 13 апреля 2020 года был осуществлен выезд с целью проведения обследования территории Советской площади и прилегающей территории магазина «Спар», остановки п. 26 Шахта г. Новомосковска.

В результате обследования установлено наличие трех трупов голубей на Советской площади. В п. 26 Шахта трупов птиц не обнаружено, — рассказали Myslo в ведомстве.

Сообщается, что трупы голубей направлены в Щекинское межрайонное объединение ветеринарии для исследования на грипп птиц.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:12 0
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