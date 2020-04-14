5 самых опасных мест для заражения коронавирусом
Рейтинг составил «АиФ» со ссылкой на кандидата медицинских наук Владимира Зайцева.
Начнем с наименее опасного места к наиболее опасному.
Меньше всего рисков заразиться на улице, когда выносишь мусор. Открытое место, но опасность все же есть: вирусы некоторое время живут на поверхностях предметов. Поэтому после выхода из дома нужно тщательно вымыть руки.
Выгул собак. Опасность небольшая. Но тем не менее, выходя из дома, мы беремся за ручки подъездной двери, нажимаем кнопки в лифте. А животные могут принести вирус домой на лапах. Поэтому - моем руки и лапы животного после прогулки.
АЗС. Врач назвал это мест довольно опасным для тех, кто продолжает пользоваться собственным автомобилем, ездит на работу. На заправке пистолет трогают тысячи рук. А если бак вашего авто открывается с ключа, перенести вирус на ключ может заправщик.
На втором месте по степени риска заражения – продуктовые магазины. Это ограниченное пространство, где бывает множество людей. Чтобы снизить риск, делайте покупки быстро, берите уже расфасованный товар, закупайтесь сразу на долгий срок.
Повышенные риски в аптеке врач связывает с небольшой площадью помещения. Там трудно держать социальную дистанцию. К тому же аптеку часто посещают именно нездоровые люди. Врач посоветовал выбирать для покупки лекарств наименее загруженные часы, использовать антисептики.