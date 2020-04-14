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5 самых опасных мест для заражения коронавирусом

5 самых опасных мест для заражения коронавирусом

Рейтинг составил «АиФ» со ссылкой на кандидата медицинских наук Владимира Зайцева.

Начнем с наименее опасного места к наиболее опасному.

5

Меньше всего рисков заразиться на улице, когда выносишь мусор. Открытое место, но опасность все же есть: вирусы некоторое время живут на поверхностях предметов. Поэтому после выхода из дома нужно тщательно вымыть руки.

4

Выгул собак. Опасность небольшая. Но тем не менее, выходя из дома, мы беремся за ручки подъездной двери, нажимаем кнопки в лифте.  А животные могут принести вирус домой на лапах. Поэтому - моем руки и лапы животного после прогулки.

3

АЗС. Врач назвал это мест довольно опасным для тех, кто продолжает пользоваться собственным автомобилем, ездит на работу. На заправке пистолет трогают тысячи рук. А если бак вашего авто открывается с ключа, перенести вирус на ключ может заправщик.

2

На втором месте по степени риска заражения – продуктовые магазины. Это ограниченное пространство, где бывает множество людей. Чтобы снизить риск, делайте покупки быстро, берите уже расфасованный товар, закупайтесь сразу на долгий срок.

1

Повышенные риски в аптеке врач связывает с небольшой площадью помещения. Там трудно держать социальную дистанцию. К тому же аптеку часто посещают именно нездоровые люди. Врач посоветовал выбирать для покупки лекарств наименее загруженные часы, использовать антисептики.


 

 

 

Сюжет: Коронавирус
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