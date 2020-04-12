Жители Новомосковска: «Город усыпан трупами голубей»

Накануне в группе «Подслушано Новомосковск» появилось сообщение с фотографиями мертвых голубей. Автор отмечает:

«Был выброс или дезинфекция – вся площадь в голубиных трупиках. Пока гуляла с собакой, насчитала штук 20».

Под постом многие пользователи соцсети подтвердили этот факт:

Ольга Ш.: «На 19 квартале та же история. Утром муж гулял с собакой, мёртвых голубей не было, днём на улице валялись десятки мёртвых голубей. Администрация Новомосковска, какой дрянью вы проводили дезинфекцию? Завтра мертвые птицы начнут разлагаться и послужат источником других инфекций».

Маргарита К.: «Видела тоже сегодня мертвого на Маяковке».

Юлия С.: «На 26 кв., на Залесном тоже трупики сегодня были».

Один из пользователей опубликовал в группе видео:

Одни пользователи связывают массовую гибель птиц с выбросами с предприятий, другие уверены, что это следствие дезинфекции города.

Алексей Л.: «Вчера на площади и по всему городу проводилась дезинфекция в рамках борьбы с коронавирусом. Ездили поливальные а/м, в которых находился гипохлорит натрия. Видать, птички попили этой заразы из луж. Вот и результат. Посмотрите вот это видео от ТРК Новомосковск».

Кстати, о массовой гибели голубей также сообщают жители Донского, Узловой и Кимовска. Некоторые пользователи соцсети отмечают, что в Москве на улицах также замечены трупы голубей и уток.