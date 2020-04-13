В Новомосковске проводится благоустройство и ремонт памятников Великой Отечественной войны

Скульптурная группа «Воин со знаменем и женщина-мать» общей высотой 4 метра была установлена в 1955 году.

Чуть меньше месяца осталось до празднования юбилея Великой Победы. К этому знаменательному событию компания «Полипласт Новомосковск» приурочила проведение масштабных работ по ремонту и благоустройству подшефного мемориала в деревне Малое Колодезное.

Скульптурная группа «Воин со знаменем и женщина-мать» общей высотой 4 метра была установлена в 1955 году на братской могиле в деревне Малое Колодезное. Здесь захоронены 60 советских воинов, отдавших свои жизни в кровопролитных боях за Родину. В День освобождения Новомосковска (в ту пору город носил имя Сталиногорск), в День защитника Отечества и в День Победы здесь всегда проводятся торжественные митинги, в которых участвуют представители Спасского управления, жители деревни, школьники и работники «Полипласта».

Ежегодно компания «Полипласт Новомосковск» проводит текущий ремонт и благоустройство мемориального комплекса, работники предприятия ухаживают за прилегающей территорией. Однако спустя 65 лет после установки скульптуры ей понадобился основательный ремонт.

Весной 2020 года после оценки состояния мемориального комплекса был составлен план реконструкции и начата работа по демонтажу старых покрытий. После подготовительных мероприятий специалисты приступили к основному комплексу работ: керамогранитными плитами облицевали основание памятника, выложили тротуарной плиткой дорожку, ведущую к мемориалу, обновили искусственное покрытие и бордюры, провели покрасочные работы. Мемориал преобразился значительно.

«Это наш долг — хранить память о героях Великой Отечественной войны», — считают в компании «Полипласт Новомосковск».