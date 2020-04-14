В Тульской области за сутки не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Фото из архива Myslo.

В целом же по России за всё время 21102 заболевших в 82 регионах страны.

В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В регионе на сегодняшний день у 85 жителей подтвердился covid-19. Ранее о состоянии заболевших рассказал министр здравоохранения Алексей Эрк. По его словам, два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом по стране за сутки зарегистрировано 2774 случая коронавирусной инфекции в 51 регионе:

Оперативный штаб сообщает, что за всё время в России covid-19 подтвердился у 21102 человек в 82 регионах страны. Выздоровевших — 1694, погибших — 170.