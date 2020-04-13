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В Тульской области полицейские за сутки раскрыли два угона
Фото: drive2.ru

В Тульской области полицейские за сутки раскрыли два угона

Добычей преступников стали отечественные легковушки.

Два аналогичных преступления произошли в Новомосковске и поселке Рассвет. Совпала даже марка автомобиля – «ВАЗ-2106». Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, оба угонщика были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции при проверке документов.

Преступления совершили 27-летний житель Ленинского района и 16-летний подросток из Новомосковска. Они были доставлены в отделы полиции для разбирательства, машины возвращены законным владельцам.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +3
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