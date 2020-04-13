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В ДТП под Тулой пострадали два человека
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В ДТП под Тулой пострадали два человека

Водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Днем 10 апреля на 14-м км автодороги Тула – Алешня произошло ДТП. По предварительной информации, 20-летняя водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением, выехала на встречку и совершила столкновение с Ford Focus. За рулем этого авто находился 28-летний мужчина.
 
«В результате ДТП пострадали пассажиры: автомобиля Volkswagen, женщина 1974 года рождения, и автомобиля Ford, девушка 1998 года рождения. Они получили травмы и после оказания медицинской помощи были опущены домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:42 +3
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