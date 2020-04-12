новости
новости
Регистрация
Заболеваемость COVID-19 в Тульской области: актуальная карта от 12 апреля

Заболеваемость COVID-19 в Тульской области: актуальная карта от 12 апреля

В нашем регионе за сутки выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Правительство Тульской области опубликовало обновленные данные, в каких городах и районах региона у жителей подтверждена коронавирусная инфекция.

На данный момент коронавирус обнаружен в 16 городах и районах региона, в том числе в областном центре.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 74 случая COVID-19. Статистика такова:

  • Алексин — 4,
  • Донской — 4,
  • Ефремов — 2,
  • Заокский район — 4,
  • Кимовск — 1,
  • Куркино — 2,
  • Новомосковск — 1,
  • Богородицкий район — 4,
  • Теплое — 3,
  • Суворов — 5,
  • Узловая — 1,
  • Тула — 37,
  • Ясногорск — 1,
  • Щекинский район — 3, 
  • Киреевск — 1, 
  • Венев — 1.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области три новых случая коронавируса: один человек – в тяжелом состоянии
Жизнь Тулы и области
В Тульской области три новых случая коронавируса: один человек – в тяжелом состоянии
сегодня, в 10:38, 62 11948 5
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели
Жизнь Тулы и области
Вербное воскресенье 2020: тульские храмы опустели
сегодня, в 10:26, 19 2590 3
Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень
Жизнь Тулы и области
Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень
вчера, в 20:26, 23 9043 2
В Тульской области закрыли кладбища для посещения
Жизнь Тулы и области
В Тульской области закрыли кладбища для посещения
вчера, в 19:09, 96 11243 2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
эпидемия коронавирусаактуальная карта
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты
Автосалоны «КорсГрупп» возобновили работу в Тульской области
Автосалоны «КорсГрупп» возобновили работу в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.