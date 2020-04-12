Заболеваемость COVID-19 в Тульской области: актуальная карта от 12 апреля

В нашем регионе за сутки выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Правительство Тульской области опубликовало обновленные данные, в каких городах и районах региона у жителей подтверждена коронавирусная инфекция.

На данный момент коронавирус обнаружен в 16 городах и районах региона, в том числе в областном центре.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 74 случая COVID-19. Статистика такова: