Заболеваемость COVID-19 в Тульской области: актуальная карта от 12 апреля
В нашем регионе за сутки выявлено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Правительство Тульской области опубликовало обновленные данные, в каких городах и районах региона у жителей подтверждена коронавирусная инфекция.
На данный момент коронавирус обнаружен в 16 городах и районах региона, в том числе в областном центре.
Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 74 случая COVID-19. Статистика такова:
- Алексин — 4,
- Донской — 4,
- Ефремов — 2,
- Заокский район — 4,
- Кимовск — 1,
- Куркино — 2,
- Новомосковск — 1,
- Богородицкий район — 4,
- Теплое — 3,
- Суворов — 5,
- Узловая — 1,
- Тула — 37,
- Ясногорск — 1,
- Щекинский район — 3,
- Киреевск — 1,
- Венев — 1.
сегодня, в 10:38, 62 11948 5
сегодня, в 10:26, 19 2590 3
вчера, в 20:26, 23 9043 2
вчера, в 19:09, 96 11243 2
Другие статьи по темам
Место