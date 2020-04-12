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В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты

В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты

Машина вылетела с дороги и сначала врезалась в припаркованный внедорожник, а затем в административное здание.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 12 апреля в Туле на пересечении улиц Каракозова и Марата Honda вылетела с проезжей части и столкнулась с припаркованным внедорожником Nissan.

После удара Honda, проскользив около 50 метров, врезалась в административное здание.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. Прибывшим на место медикам 43-летний водитель рассказал свою версию ДТП: по его словам, он подавился конфетой и начал терять сознание.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 1
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 2
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 3
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 4
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 5
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 6
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 7
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 8
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 9
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 10
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 11
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 12
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 13
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 14
В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:25 +13
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