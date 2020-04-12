В Туле водитель попал в жесткое ДТП из-за конфеты

Машина вылетела с дороги и сначала врезалась в припаркованный внедорожник, а затем в административное здание.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 12 апреля в Туле на пересечении улиц Каракозова и Марата Honda вылетела с проезжей части и столкнулась с припаркованным внедорожником Nissan.

После удара Honda, проскользив около 50 метров, врезалась в административное здание.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. Прибывшим на место медикам 43-летний водитель рассказал свою версию ДТП: по его словам, он подавился конфетой и начал терять сознание.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.