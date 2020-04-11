новости
новости
Регистрация
Какие скверы, парки и зоны отдыха в Туле нельзя посещать до 19 апреля: список

Какие скверы, парки и зоны отдыха в Туле нельзя посещать до 19 апреля: список

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности.

11 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В соответствии с документом до 19 апреля нельзя посещать не только тульские парки, но и следующие общественные пространства в МО город Тула:

Центральный округ:

  • Казанская набережная
  • Кремлевский сквер
  • Улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь
  • Городское пространство «Искра»
  • Городское пространство «Ликерка Лофт»
  • Зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1 (со стороны п. Станционный)
  • Зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2 (со стороны п. Матвеевские Дачи)
  • Пляж в д. Крутое
  • Сквер — Центральный переулок, 9
  • Сквер драматического театра (пр. Ленина, 34-а)
  • Сквер на ул. Кауля, дома №4−6-8 и 12
  • Сквер на ул. Кауля, дома №12−14−16
  • Сквер на пр. Ленина, между домами №133 и 137-а
  • Зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)
  • Пушкинский сквер — ул. Пушкинская, 16
  • Могилевский сквер — пр. Ленина, 125

Зареченский округ:

  • Зона отдыха «Хомяковские поляны»
  • Зона отдыха «Обидимо» (пруд с. Обидимо)
  • Сквер «Тульскому чаепитию» — пересечение улиц Октябрьской и Пузакова
  • Бульвар «Молодежный» — в районе домов № 93 по ул. Октябрьской и №35 по ул. Галкина
  • Баташевский сад со стороны лесоторговой базы

Пролетарский округ:

  • Зона отдыха «Золотой петушок» — пруд с. Высокое
  • Набережная реки Упф — Пролетарский территориальный округ
  • Бульвар во 2-м пр. Металлургов
  • Березовая роща — ул. Калинина
  • Кировский сквер — пересечение улиц  Кутузова и Кирова
  • Сквер около мужского монастыря — ул.  Л. Чайкиной, 1-б

Привокзальный округ:

  • Болдинский сквер — между улицами Болдина и Макаренко
  • Сквер «Золотой петушок» — пос. Рассвет
  • Сквер «Микрорайон Петровский»
  • Зона отдыха «Велесов лес» – пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»

Советский округ:

  • Сквер памяти воинов-интернационалистов — ул. Каминского, 47
  • Сквер им. Л. Н. Толстого — между домами №145 и 147 по ул. Ф. Энгельса

UPD. Новость была обновлена в 18.10. Добавлены еще два общественных пространства.

Сюжет: Коронавирус
Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень
Жизнь Тулы и области
Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень
сегодня, в 20:26, 20 1882 0
В Тульской области закрыли кладбища для посещения
Жизнь Тулы и области
В Тульской области закрыли кладбища для посещения
сегодня, в 19:09, 69 3469 2
В Тульской области на ж/д и автовокзалах будут измерять температуру пассажирам
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на ж/д и автовокзалах будут измерять температуру пассажирам
сегодня, в 17:58, 35 1295 2
Закрыты ТЦ, кафе, парки: в Тульской области продлили режим повышенной готовности
Жизнь Тулы и области
Закрыты ТЦ, кафе, парки: в Тульской области продлили режим повышенной готовности
сегодня, в 17:08, 132 15303 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
ограничениярежим повышенной готовностизапрет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на ж/д и автовокзалах будут измерять температуру пассажирам
В Тульской области на ж/д и автовокзалах будут измерять температуру пассажирам
Закрыты ТЦ, кафе, парки: в Тульской области продлили режим повышенной готовности
Закрыты ТЦ, кафе, парки: в Тульской области продлили режим повышенной готовности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.