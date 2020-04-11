Какие скверы, парки и зоны отдыха в Туле нельзя посещать до 19 апреля: список
Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности.
11 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
В соответствии с документом до 19 апреля нельзя посещать не только тульские парки, но и следующие общественные пространства в МО город Тула:
Центральный округ:
- Казанская набережная
- Кремлевский сквер
- Улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь
- Городское пространство «Искра»
- Городское пространство «Ликерка Лофт»
- Зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1 (со стороны п. Станционный)
- Зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2 (со стороны п. Матвеевские Дачи)
- Пляж в д. Крутое
- Сквер — Центральный переулок, 9
- Сквер драматического театра (пр. Ленина, 34-а)
- Сквер на ул. Кауля, дома №4−6-8 и 12
- Сквер на ул. Кауля, дома №12−14−16
- Сквер на пр. Ленина, между домами №133 и 137-а
- Зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)
- Пушкинский сквер — ул. Пушкинская, 16
- Могилевский сквер — пр. Ленина, 125
Зареченский округ:
- Зона отдыха «Хомяковские поляны»
- Зона отдыха «Обидимо» (пруд с. Обидимо)
- Сквер «Тульскому чаепитию» — пересечение улиц Октябрьской и Пузакова
- Бульвар «Молодежный» — в районе домов № 93 по ул. Октябрьской и №35 по ул. Галкина
- Баташевский сад со стороны лесоторговой базы
Пролетарский округ:
- Зона отдыха «Золотой петушок» — пруд с. Высокое
- Набережная реки Упф — Пролетарский территориальный округ
- Бульвар во 2-м пр. Металлургов
- Березовая роща — ул. Калинина
- Кировский сквер — пересечение улиц Кутузова и Кирова
- Сквер около мужского монастыря — ул. Л. Чайкиной, 1-б
Привокзальный округ:
- Болдинский сквер — между улицами Болдина и Макаренко
- Сквер «Золотой петушок» — пос. Рассвет
- Сквер «Микрорайон Петровский»
- Зона отдыха «Велесов лес» – пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»
Советский округ:
- Сквер памяти воинов-интернационалистов — ул. Каминского, 47
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Сквер им.
Л. Н. Толстого— между домами №145 и 147 по ул. Ф. Энгельса
UPD. Новость была обновлена в 18.10. Добавлены еще два общественных пространства.
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