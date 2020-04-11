Какие скверы, парки и зоны отдыха в Туле нельзя посещать до 19 апреля: список

11 апреля губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В соответствии с документом до 19 апреля нельзя посещать не только тульские парки, но и следующие общественные пространства в МО город Тула:

Центральный округ:

Казанская набережная

Кремлевский сквер

Улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь

Городское пространство «Искра»

Городское пространство «Ликерка Лофт»

Зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1 (со стороны п. Станционный)

Зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2 (со стороны п. Матвеевские Дачи)

Пляж в д. Крутое

Сквер — Центральный переулок, 9

Сквер драматического театра (пр. Ленина, 34-а)

Сквер на ул. Кауля, дома №4−6-8 и 12

Сквер на ул. Кауля, дома №12−14−16

Сквер на пр. Ленина, между домами №133 и 137-а

Зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)

Пушкинский сквер — ул. Пушкинская, 16

Могилевский сквер — пр. Ленина, 125

Зареченский округ:

Зона отдыха «Хомяковские поляны»

Зона отдыха «Обидимо» (пруд с. Обидимо)

Сквер «Тульскому чаепитию» — пересечение улиц Октябрьской и Пузакова

Бульвар «Молодежный» — в районе домов № 93 по ул. Октябрьской и №35 по ул. Галкина

Баташевский сад со стороны лесоторговой базы

Пролетарский округ:

Зона отдыха «Золотой петушок» — пруд с. Высокое

Набережная реки Упф — Пролетарский территориальный округ

Бульвар во 2-м пр. Металлургов

Березовая роща — ул. Калинина

Кировский сквер — пересечение улиц Кутузова и Кирова

Сквер около мужского монастыря — ул. Л. Чайкиной, 1-б

Привокзальный округ:

Болдинский сквер — между улицами Болдина и Макаренко

Сквер «Золотой петушок» — пос. Рассвет

Сквер «Микрорайон Петровский»

Зона отдыха «Велесов лес» – пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»

Советский округ:

Сквер памяти воинов-интернационалистов — ул. Каминского, 47

Сквер им. Л. Н. Толстого — между домами №145 и 147 по ул. Ф. Энгельса

UPD. Новость была обновлена в 18.10. Добавлены еще два общественных пространства.