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В Тульскую область поступило более 250 тысяч масок и респираторов для медиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область поступило более 250 тысяч масок и респираторов для медиков

Об этом сообщило региональное правительство.

В Тульскую область поступило для медиков более 250 тысяч масок и респираторов, более 10 тысяч защитных экранов для лица и очков, 20 тысяч перчаток, а также костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

– Правительство региона принимает все меры для обеспечения наших медиков необходимыми средства защиты. Благодаря губернатору Алексею Дюмину и социальным партнерам мы получили крупную партию индивидуальных средств защиты. В ближайшее время мы направим их в поликлиники и стационары, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, а также передадим персоналу скорой помощи, – сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Сюжет: Коронавирус
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