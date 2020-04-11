В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса
Всего же по стране подтвердились 1667 тестов на covid-19.
В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. На сегодняшний день в нашем регионе по-прежнему 71 подтвержденный случай. Девять пациентов полностью выздоровели под наблюдением медиков.
В целом же по стране за сутки подтвердились 1667 тестов на covid-19. Больше всего заболевших — в Москве (1030 человек).
За весь период в России коронавирусом заболели 13584 человек, 1045 выздоровели, 106 умерли.
Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев назвал возраст заболевших коронавирусом в Тульской области:
- 11% – дети и подростки (8 человек);
- 6% – до 30 лет;
- 24% – 30-40 лет;
- 17% – 40-50;
- 9% – 50-60 лет;
- 32% – люди старше 60 лет.
* Статистика отражает 99% заболевших, еще на один процент приходятся десятые доли, которые в оперативной информации были не указаны.
В каких городах и районах области есть коронавирус, можно посмотреть здесь.
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