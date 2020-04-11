В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

Всего же по стране подтвердились 1667 тестов на covid-19.

В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. На сегодняшний день в нашем регионе по-прежнему 71 подтвержденный случай. Девять пациентов полностью выздоровели под наблюдением медиков.

В целом же по стране за сутки подтвердились 1667 тестов на covid-19. Больше всего заболевших — в Москве (1030 человек).

За весь период в России коронавирусом заболели 13584 человек, 1045 выздоровели, 106 умерли.

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев назвал возраст заболевших коронавирусом в Тульской области:

11% – дети и подростки (8 человек);

6% – до 30 лет;

24% – 30-40 лет;

17% – 40-50;

9% – 50-60 лет;

32% – люди старше 60 лет.

* Статистика отражает 99% заболевших, еще на один процент приходятся десятые доли, которые в оперативной информации были не указаны.

В каких городах и районах области есть коронавирус, можно посмотреть здесь.