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В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

Всего же по стране подтвердились 1667 тестов на covid-19.

В Тульской области за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. На сегодняшний день в нашем регионе по-прежнему 71 подтвержденный случай. Девять пациентов полностью выздоровели под наблюдением медиков.

В целом же по стране за сутки подтвердились 1667 тестов на covid-19. Больше всего заболевших — в Москве (1030 человек).

За весь период в России коронавирусом заболели 13584 человек, 1045 выздоровели, 106 умерли.

 

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев назвал возраст заболевших коронавирусом в Тульской области:

  • 11% – дети и подростки (8 человек);
  • 6% – до 30 лет;
  • 24% – 30-40 лет;
  • 17% – 40-50;
  • 9% – 50-60 лет;
  • 32% – люди старше 60 лет.
* Статистика отражает 99% заболевших, еще на один процент приходятся десятые доли, которые в оперативной информации были не указаны.

В каких городах и районах области есть коронавирус, можно посмотреть здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:27 +14
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