Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции

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Напомним, работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от жителей заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет им напрямую из средств Фонда социального страхования.

На предприятиях Тульской области работают свыше 29 тысяч человек старше 65 лет.

По предоставленной работодателями информации ФСС назначает и выплачивает пособия в период соблюдения режима самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом граждане обязаны постоянно находиться по месту жительства либо месту пребывания.

В случае выявления фактов нарушения режима застрахованные лица будут обязаны возместить Фонду полученные пособия.

Чтобы оформить электронный больничный лист, необходимо дистанционно уведомить об этом работодателя — по телефону, СМС-сообщением или по электронной почте. Медицинское учреждение оформляет лист временной нетрудоспособности и заносит информацию в систему Фонда социального страхования. Затем работодатель направляет информацию по оплате больничного в ФСС.

Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней — с 6 по 19 апреля 2020 года — в форме электронного документа.

Указанный порядок не распространяется на лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Перейти на режим самоизоляции и оформить электронный лист временной нетрудоспособности не смогут сотрудники и руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, руководители органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства региона, органов местного самоуправления, работники медицинских организаций независимо от форм собственности, работники учреждений социальной защиты и соцобслуживания, центров занятости населения Тульской области и «Почты России».

Пособия по временной нетрудоспособности для граждан старше 65 лет будет рассчитываться по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер — 69961,65 руб. в месяц).

Кроме того, изменился порядок начисления пособия по временной нетрудоспособности. Ранее, если работающие граждане имели стаж менее 8 лет или низкий заработок, то они получали меньшую сумму пособия. Сейчас размер этого пособия не может быть меньше минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.

В Тульском региональном отделении Фонда социального страхования работает горячая линия по вопросам оформления больничных листов в случае самоизоляции: (4872) 71−18−42.