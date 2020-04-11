Еще одна тулячка стала героиней реалити-проекта «Солдатки»

Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ.

Представительство Тульской области в реалити-сериале «Солдатки» телеканала ТНТ растет. Вслед за тулячкой Лизой Сергеевой новой участницей проекта стала 28-летняя Алёна Мацнева.

Проблем с адаптацией у Алёны точно не будет, девушка когда-то училась в кадетской школе, поэтому что такое военная дисциплина она прекрасно знает. Но свое будущее она не стала связывать с армией, а поступила на юридический, а далее, получив высшее образование, сменила направление деятельности и стала специалистом по закупкам.

Вообще в биографии девушки было много интересных и неожиданных фактов. Например, Алёна, перебравшись в Москву, решила в одночасье все поменять и уехала из столицы в деревню. Также Алёна была дважды замужем, но на сегодняшний момент в разводе.

По ее словам, пришла на проект за ностальгией — Алёне хочется еще раз прочувствовать ту самую армейскую атмосферу, по которой она сильно скучает со времен учебы в кадетской школе.

Следить за успехами Алёны можно в следующих сериях реалити-сериала «Солдатки» по воскресеньям в 19.00 на телеканале ТНТ.

Напомним, что в конце марта ТНТ совместно с Минобороны России запустил первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии.