Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта

На сегодняшний день коронавирус обнаружили в 16 городах и районах региона, в том числе и в областном центре.

Правительство Тульской области опубликовало обновленные данные — в каких городах и районах региона у жителей подтверждена коронавирусная инфекция.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрирован 71 случай covid-19. Статистика такова:

Алексин — 4,

Донской — 4,

Ефремов — 1,

Заокский район — 4,

Кимовск — 1,

Куркино — 1,

Новомосковск — 1,

Богородицкий район — 4,

Теплое — 3,

Суворов — 5,

Узловая — 1,

Тула — 37,

Ясногорск — 1,

Щекинский район - 2,

Киреевск - 1,

Венев - 1.

За весь период выздоровели девять человек: семь жителей Тулы, один из Богородицка и один из Суворова.