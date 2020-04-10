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Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта

Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта

На сегодняшний день коронавирус обнаружили в 16 городах и районах региона, в том числе и в областном центре.

Правительство Тульской области опубликовало обновленные данные — в каких городах и районах региона у жителей подтверждена коронавирусная инфекция.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрирован 71 случай covid-19. Статистика такова:

  • Алексин — 4,
  • Донской — 4,
  • Ефремов — 1,
  • Заокский район — 4,
  • Кимовск — 1,
  • Куркино — 1,
  • Новомосковск — 1,
  • Богородицкий район — 4,
  • Теплое — 3,
  • Суворов — 5,
  • Узловая — 1,
  • Тула — 37,
  • Ясногорск — 1,
  • Щекинский район - 2, 
  • Киреевск - 1, 
  • Венев - 1.

 

За весь период выздоровели девять человек: семь жителей Тулы, один из Богородицка и один из Суворова.

Сюжет: Коронавирус
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