Подтвержденные случаи covid-19 в Тульской области: актуальная карта
На сегодняшний день коронавирус обнаружили в 16 городах и районах региона, в том числе и в областном центре.
Правительство Тульской области опубликовало обновленные данные — в каких городах и районах региона у жителей подтверждена коронавирусная инфекция.
Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрирован 71 случай covid-19. Статистика такова:
- Алексин — 4,
- Донской — 4,
- Ефремов — 1,
- Заокский район — 4,
- Кимовск — 1,
- Куркино — 1,
- Новомосковск — 1,
- Богородицкий район — 4,
- Теплое — 3,
- Суворов — 5,
- Узловая — 1,
- Тула — 37,
- Ясногорск — 1,
- Щекинский район - 2,
- Киреевск - 1,
- Венев - 1.
За весь период выздоровели девять человек: семь жителей Тулы, один из Богородицка и один из Суворова.
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