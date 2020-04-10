Роспотребнадзор: Более 1000 тульских предприятий готовы к работе с соблюдением санитарных требований

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О начале работы системообразующих предприятий соблюдении ими санитарных норм в связи с распространением нового коронавируса сегодня, 10 апреля, рассказал на брифинге главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.

– Прежде чем начинать работать, им было предписано организовать контроль за здоровьем персонала на входе с помощью термометрии и во время рабочих смен: работа в масках, дезинфекция помещений, рабочих поверхностей и воздуха, – рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

Он отметил, что с 6 апреля по сегодняшний день в ведомство поступило 123 уведомления от системообразующих предприятий, о готовности работать с соблюдением указанных выше санитарных норм. Аналогичное уведомление также направили более 1000 предприятий, которые не входят в список системообразующих.

– Мы начали выборочные проверки этих предприятий. В первую очередь, внимание сконцентрировано на крупных предприятиях. Сейчас проверено 45, они готовы и уже приступили к работе в соответствии с требованиями главного санитарного врача, – уточнил Александр Ломовцев.

Он подчеркнул, что если будут выявлены нарушения, ответственных за это лиц ждет крупная административная ответственность.