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Поджигатели автомобиля в Новомосковске получили реальные сроки лишения свободы
Фото: стоп-кадр видео

Поджигатели автомобиля в Новомосковске получили реальные сроки лишения свободы

Один преступник отправится в колонию-поселение, а второй — в исправительную колонию строгого режима.

В Новомосковске Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге автомобиля на ул. Школьной. Оба подсудимых ранее уже были судимы и на этот раз обвинялись по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества).
 
Как установили следствие и суд, в момент преступления подсудимые были пьяны и были знакомы с хозяйкой подожженного ими автомобиля.
 
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигурантов уголовного дела и назначил им наказание соответственно в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения и 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 

 
Напомним, история случилась на ул. Школьной у дома № 14. Компания молодых людей увидела с балкона, как двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и скрылись. Очевидец вызвал полицию и стал снимать происшествие на мобильный.
 
– Изучая обстоятельства происшествия, видеозаписи и проводя оперативные мероприятия, сотрудники отдела МВД выяснили, что к попытке поджога может быть причастен знакомый владелицы транспортного средства, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, подозреваемый вместе со своим знакомым зажгли кусок клеенки и положили его около колеса машины.
Но сжечь автомобиль они не смогли — неравнодушная девушка, которая в тот момент проходила мимо, вытащила горящий материал из-под «Мицубиси», потушила и пошла дальше по своим делам. Кстати, редакция Myslo разыскала эту героиню. Ею оказалась 29-летняя Мария. Интервью с ней вот здесь.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:50 +9
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Место
Тульская областьНовомосковск

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