Поджигатели автомобиля в Новомосковске получили реальные сроки лишения свободы

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Один преступник отправится в колонию-поселение, а второй — в исправительную колонию строгого режима.

В Новомосковске Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге автомобиля на ул. Школьной. Оба подсудимых ранее уже были судимы и на этот раз обвинялись по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества).

Как установили следствие и суд, в момент преступления подсудимые были пьяны и были знакомы с хозяйкой подожженного ими автомобиля.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигурантов уголовного дела и назначил им наказание соответственно в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения и 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.