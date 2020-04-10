Могут ли уволить или не заплатить? О работе в условиях пандемии – в разъяснении Myslo

Президент России своим указом от 2 апреля 2020 года объявил нерабочую неделю, которая потом переросла в целый месяц. Правовая реальность изменилась, потому что отечественное трудовое право не знало ранее подобных прецедентов. Люди озадачены свалившимися им на голову каникулами, бизнес — в ужасе, работа стоит, а платить заработную плату работникам надо.

И сразу же появились тысяча и одна схема, которые используют работодатели, чтобы оптимизировать свои затраты. С другой стороны, и работники часто требуют от работодателя невозможных чудес обеспечения санитарной безопасности.



Евгений Черников

Постараюсь развеять мифы и легенды и обратить внимание на наиболее важные моменты, связанные со взаимоотношениями работников и работодателей в условиях коронавирусной правовой реальности.

А указы исполнять нужно?

– Указ президента — это вполне официальный нормативный акт, имеющий юридическую силу. Это акт совершенно легальный, и президент вправе его принять, следовательно, действие этого указа распространяется на всю страну. Да, этот указ теоретически может противоречить Конституции или федеральным законам. Но пока это не установлено в законном порядке судом — это действующий нормативный акт, точно такой же, как, например, Трудовой кодекс.

С указами глав регионов ровно такая же ситуация, следовательно, соблюдение всего того, что там прописано, — это обязанность граждан страны.

Кто обязан работать...

от 04.04.2020 г. – Указом президента перечислены те сферы деятельности, которые продолжают работать с 4 по 30 апреля. Этот список не так уж и мал. А руководство субъектов РФ вправе конкретизировать и расширять перечень тех служб и организаций, на которые не распространяются выходные. В Тульской области это указ губернатора Тульской области №23

У нас в регионе перечень работающих предприятий большой — 44 пункта, перечислять долго. Кроме того, есть еще те, кому разрешено работать указом президента, например, средства массовой информации, государственные органы (органы субъектов федерации и органы местного самоуправления), государственные фонды.

– Те, кто не вошел в этот перечень, обязаны отправить своих сотрудников на выходные с сохранением заработной платы. А те, кто вошел, могут требовать от сотрудников явку на рабочее место. А если не прийти под предлогом опасности инфекции? С юридической точки зрения, сотрудник, который не вышел на работу, если организация работает, — банальный прогульщик. Следовательно, на него вполне можно возложить ответственность в соответствии с трудовым законодательством.

Подозрения на инфекцию, страх перед заболеванием, к сожалению, не являются уважительными причинами для прогула.

Кстати, и работники вправе требовать от работодателя предоставить им работу, если работодатель вошел в перечень, утвержденный главой субъекта, или в президентский перечень.

...а кто нет?

– Что же с теми организациями, которые не вошли в перечень работающих учреждений? Эти организации обязаны отправить работников на выходные. Хотелось бы обратить внимание, что ни в одном из нормативных актов, по крайней мере в Тульской области, не было введено санкций за добровольный выход сотрудников на работу.

То есть у работников выходные, но если они хотят работать — юридически для них нет запрета.

Можно дистанционно, можно, в общем, даже в офисе (правда, с учетом ограничений, введенных в разных регионах по передвижению по городу). В то же время, если сотрудники хотят отдыхать, заставить работать их нельзя.

– Также нельзя сотрудникам на выходных сократить заработную плату или вообще перестать ее выплачивать. И это самое печальное для бизнеса. Платить надо, по крайней мере, полный оклад. Правда, нельзя забывать, что большинство работодателей в России практикуют минимальные оклады, а основную часть заработной платы выдают в виде премии. Здесь ситуация неоднозначная и зависит от периодичности выплаты премий, их оформления, мотивационных соглашений и многого другого. Но в любом случае оклад платить придется.

– Уволить работников нельзя, в том числе и за неисполнение работы. Даже если всех перевели на удаленку. Если организация не попала в список работающих предприятий, то заставить работников трудиться работодатель не вправе, вправе только просить.

– Простой в связи с приостановкой работы, увы, также неудачное решение. Это было бы интересным выходом для работодателя до первого «путинского указа». Но теперь логики в простое нет. Если для работника нет работы из-за режима повышенной готовности (например, для экскурсовода в музее) — то этот работник согласно указу президента должен идти на выходные с сохранением заработной платы, а не в вынужденный простой.

– А можно ли сократить заработную плату, перевести принудительно на удаленную работу сотрудников, ввести неполный рабочий день?

Нет, причем ни на работающих предприятиях, ни на тех, которые отправлены на «длинные выходные». Все указанные изменения — существенные условия трудового договора, и для их введения требуется не только волеизъявление работодателя, но и волеизъявление работника. Так что разве что удастся уговорить сотрудников проявить сознательность и подписать соглашения к трудовому договору.

– А вправе ли работодатели сократить работников, то есть уволить в связи с сокращением? Да, вправе, как, собственно, и в любое другое время вне пандемии. При этом работодатель обязан выполнить обязательства, предусмотренные Трудовым кодексом: предупредить сотрудников за 2 месяца о сокращении их должности, произвести значительную выплату в связи с таким увольнением.

– И последнее. Новость очень хорошая как для работников, так и для работодателей: работники старше 65 лет вне зависимости от того, работает предприятие в соответствии с распоряжениями властей или нет, обязаны находиться на принудительном карантине дома. Почему это хорошо? Они отправляются на карантин не просто так, а «на больничный». Работодатель ничего не теряет, так как сможет возместить выплаты из фонда социального страхования. Это пусть немного, но снимет нагрузку с бюджета предприятий.

Уважаемые работодатели! Помните, что Трудовой кодекс никто не отменял. Закончится рано или поздно режим повышенной готовности, заработают суды, и незаконно уволенные работники вполне могут завалить вас исками. Так что лучше договариваться.

Уважаемые работники! Но и вам не следует злоупотреблять своими правами, особенно если ваш работодатель — предприятие малого бизнеса, потому как если бизнес разорится, вы можете быть хоть тысячу раз правы, но что это вам даст, если у работодателя просто нет денег?

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В следующих статьях я расскажу об удаленке, санитарных нормах и правилах, а также о том, почему рекомендации необходимо выполнять под страхом административного наказания.