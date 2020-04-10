В Тульской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Мотоциклист»

С 10 по 30 апреля сотрудники ГИБДД проведут на территории Тульской области профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением весеннего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мототехнике, и повышается аварийность с участием данной категории транспорта.

Чаще всего это происходит из-за пренебрежения водителями мототранспорта установленными скоростными режимам, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.

Тулякам напоминают, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.