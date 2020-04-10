Министерство просвещения РФ разрешило регионам досрочно завершить учебный год в 1-8-х классах

При условии стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации возможно возобновить работу групп в детских садах. Если же эпидситуация неблагоприятна, регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек. Естественно, с соблюдением мер профилактики в обоих случаях.

Школы

Если эпидситуация позволяет, то школы могут вернуться к работе, но разделив классы на группы для сокращения количества учащихся, находящихся в помещении. Учебные планы должны быть скорректированы, чтобы уменьшить время нахождение в школе, акцент при этом должен быть на освоении нового материала.

Там, где ситуация потребует домашней самоизоляции, дети продолжат учиться дистанционно. В этом случае можно завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Экзамены

Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам. Таким образом, для получения аттестата девятиклассникам будет достаточно сдать ОГЭ по русскому языку и математике. Минпросвещения России и Рособрнадзор установят сроки проведения ГИА-9, а конкретные даты досрочного, основного и дополнительного периодов регионы определят самостоятельно. Школьники смогут сдавать экзамены на базе школ, в которых учатся. Решение о необходимости проводить ГИА-9 в досрочный период регионы будут принимать исходя эпидемиологической ситуации.