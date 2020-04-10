Министерство просвещения РФ разрешило регионам досрочно завершить учебный год в 1-8-х классах
Также регионам предписано провести очный ОГЭ по обязательным предметами в 9-м классе. На этом основании ученики получат аттестат о среднем образовании.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по организации образовательного процесса при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба министерства.
Детские сады
При условии стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации возможно возобновить работу групп в детских садах. Если же эпидситуация неблагоприятна, регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек. Естественно, с соблюдением мер профилактики в обоих случаях.
Школы
Если эпидситуация позволяет, то школы могут вернуться к работе, но разделив классы на группы для сокращения количества учащихся, находящихся в помещении. Учебные планы должны быть скорректированы, чтобы уменьшить время нахождение в школе, акцент при этом должен быть на освоении нового материала.
Там, где ситуация потребует домашней самоизоляции, дети продолжат учиться дистанционно. В этом случае можно завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.
Экзамены
Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам. Таким образом, для получения аттестата девятиклассникам будет достаточно сдать ОГЭ по русскому языку и математике. Минпросвещения России и Рособрнадзор установят сроки проведения ГИА-9, а конкретные даты досрочного, основного и дополнительного периодов регионы определят самостоятельно. Школьники смогут сдавать экзамены на базе школ, в которых учатся. Решение о необходимости проводить ГИА-9 в досрочный период регионы будут принимать исходя эпидемиологической ситуации.
Что касается старшеклассников (10–11-е классы), регионы должны организовать им полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Первый экзамен состоится 8 июня.
Вместе с тем он отметил, что для 11-классников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, учебный год, возможно, будет продлен до дня сдачи первого экзамена.
Вы студент или ваши дети школьного возраста сейчас постигают науки в дистанционной форме? Расскажите, как проходит процесс обучения. Может, уже есть личные лайфхаки, как лучше организовать этот процесс? Поделитесь своем мнением в комментариях!