В Туле готов к работе госпиталь для приема больных коронавирусом: фоторепортаж

Пока коридоры и палаты пусты, но в любой момент сюда готовы приехать 250 врачей, чтобы спасать жизнь одновременно более 200 пациентам.

Инфекционный госпиталь развернулся в здании палатно-боксированного корпуса Тульской детской областной клинической больницы. Здесь на четырех этажах подготовлено 204 койко-места для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Все палаты оборудованы системой подачи кислорода, а 61 койка готова к приему пациентов со средней и тяжелой формой заболевания.

Палаты интенсивной терапии полностью готовы к приему пациентов. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, следящей аппаратурой, дозаторами и операционными отсосами. Этого достаточно для оказания квалифицированной помощи тяжелым больным с коронавирусной инфекцией.

Здесь же, на этаже с палатами интенсивной терапии, есть реанимационный зал с современным оборудованием, который при необходимости может выполнять функции малой операционной.

Всего в госпитале 41 аппарат для инвазивной вентиляции легких и еще 20 – для неинвазивной. Последние 20 таких необходимых в период коронавируса аппаратов удалось приобрести при личном участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина на внебюджетные средства.

Руководитель Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева:

Юлия Федосеева – За счет средств фонда «Перспектива» под патронажем губернатора Тульской области в инфекционный госпиталь переданы 20 аппаратов ИВЛ. Помимо этого доставлены все необходимые комплектующие и расходные материалы к ним, их хватит на продолжительный срок. Также приобретены 300 000 масок и 100 000 респираторов. Это позволяет закрыть все актуальные потребности медицинских сотрудников в регионе.



300 000 масок и 100 000 респираторов уже поступили на Тульский областной аптечный склад. На фото сотрудник склада Елена Локтева.

Новые аппараты мобильны и просты в управлении, оснащены автоматическим режимом, который позволят подстраиваться под состояние пациента и обеспечивать его потребность в кислороде.

Сейчас палаты пустуют, пока с потоком пациентов справляются инфекционные отделения четырех больниц в регионе. Этот госпиталь – мера на случай, если в регионе увеличится число заболевших covid-19.

Главный врач инфекционного госпиталя, главный врач Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Людмила Асеева:

Людмила Асеева – Госпиталь отвечает всем современным требованиям. Корпус открылся только в ноябре 2019 года, он был возведен по типовому проекту. А поскольку санитарные требования везде одинаковые, нам не пришлось ничего кардинально переделывать. Здесь мы сможем оказывать всю необходимую помощь, в том числе проводить анализы в собственной лаборатории и небольшие операции в реанимационной, если это будет необходимо. Мы готовы к приему пациентов, штат сотрудников укомплектован. Уже есть письменное согласие на работу от более 250 медицинских сотрудников из разных городов Тульской области, в их числе врачи, средний и младший медперсонал. Ведется оформление документов. Но специалисты готовы приступить к работе в любое время.

Также в здании соблюдаются все необходимые меры безопасности. Корпус поделен на так называемую чистую и грязную зону.

Главный реаниматолог Тульской области Иван Гусев:

– Грязной зона называется потому, что сюда будут поступать пациенты с тяжелой коронавирусной инфекцией, и у всех сотрудников есть риск заражения. Все, кто работает в грязной зоне, должны иметь средства защиты: защитный костюм, бахилы, перчатки, шапочку, очки и респиратор. Это необходимо, чтобы избежать открытых участков кожи, через которые можно получить заражение.

Нужно не просто надеть костюм, а пройти через специальную шлюзовую систему – санпропускник. Их два, один для входа, второй – для выхода. В них персонал одевается и проводит санобработку.

Находиться в таком костюме непросто, поэтому смена врача в таком одеянии длится 4 часа.

А потом необходима передышка. Но такие меры – обязательная мера для безопасности врачей и медперсонала. Это понимают и в министерстве здравоохранения Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

– Сейчас особое внимание нужно уделять защите и безопасности медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с вирусом. Ни для кого не секрет, что во всей стране есть трудности с приобретением средств защиты. Но губернатор Тульской области делает всё возможное, чтобы решить этот вопрос в нашем регионе. На данный момент средств защиты хватает: в наличии есть одноразовые костюмы, маски, респираторы. Ими обеспечены все медицинские сотрудники, в том числе работники скорой помощи и специалисты первого звена.

Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставили перед нами задачу подготовиться к худшему сценарию развития событий, поэтому ведется большая работа по оснащению клиник. Всего на закупку оборудования выделено почти 360 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета. Приобретено более 300 единиц оборудования для больниц, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.