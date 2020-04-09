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Кого в Тульской области обязаны тестировать на коронавирус
Фото pixabay.com

Кого в Тульской области обязаны тестировать на коронавирус

Диагностику для выявления нового вируса в регионе проводят три лаборатории.

В Тульской области лабораторную диагностику на новую коронавирусную инфекцию проводят в подведомственном Роспотребнадзору «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области», а также в лабораториях областного кожвендиспансера и регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Проведение лабораторного обследования на коронавирус обязательно для следующих граждан:

  • вернувшихся на территорию России с признаками респираторных заболеваний,
  • контактировавших с больными COVID-2019,
  • пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»,
  • пациентов старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания,
  • медработников, имеющихся риски инфицирования COVID-2019,
  • находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России), включая персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания.

Биологический материал для исследования отбирается медицинскими работниками в стационарах или на дому. Ежедневно в области проводится 700-800 исследований, уже обследовано около 7000 жителей Тульской области, выявлено 54 случая заражения. В резерве имеется запас тест-систем для проведения более чем 4000 исследований.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:46 +3
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